“Bueno, me llama la atención el plazo, pero esperaré a que me den toda la información. Lo que me sorprendió más todavía fue descubrir que la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad es Sandra Vázquez, directora ejecutiva de Casa Fusa”, dijo Del Río, en referencia a la ONG especializada en garantizar los “derechos sexuales y reproductivos” de “adolescentes y jóvenes” y que es una de las más activas promotoras del aborto.