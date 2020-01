Lalo Schifrin y el jazz: cómo será el homenaje que le realizarán en Nueva York

El 17 y 18 de enero se desarrollará “Jazz Across The Americas: Argentina - A Tribute To Lalo Schifrin” en el Teatro Peter Jay Sharp de la ciudad de EE.UU. Una iniciativa del compositor y pianista mexicano Arturo O’Farrill junto a The Afro Latin Jazz Alliance. Además participarán destacados músicos sudamericanos. Los detalles