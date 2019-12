El tiempo lo dirá pero desde un primer momento sería conveniente que el Presidente muestre poder de gobernabilidad, sin condicionamientos, y brinde confianza y estabilidad. En esas condiciones debe unir a todos los sectores peronistas que hicieron posible el triunfo. Hasta ahora hay gobernadores bien tratados y otros ignorados. Y los peronistas conocidos como “históricos”, que no viven embelesados con Cristina Fernández, todavía no dan la mano hasta no ver qué ocurrirá en los tiempos que vienen.