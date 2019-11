Hagamos un sencillo y conocido paneo: a) como sabemos, para la cercanía se necesita comunicación y ella requiere un lenguaje común y comprensible. Sin embargo, los jueces se expresan en un idioma raramente compatible con el español (al que llaman, cual dialecto, lenguaje forense), prácticamente inentendible; b) han buscado con tenacidad las estructuras mas tediosas para organizar sus resoluciones, al punto de transformarlas (y no solo por ello), en ilegibles; c) los jueces se han dejado seducir por resoluciones de extensiones ridículas, procesamientos de 500 o 600 páginas; d) los conflictos transitan su (mala) suerte en oficinas mal iluminadas escondidas en laberintos arquitectónicos que han girado alrededor del leiv motiv de que el dueño del conflicto o no aparezca o en su primer intento se le desvanezca cualquier deseo de un contacto posterior con los señores magistrados (los verdaderos expropiadores de sus angustias); e) Las oficinas judiciales desarrollan sus actividades cotidianas en lugares geográficos de casi nula densidad poblacional (en la zona de Comodoro Py, por ejemplo, no vive nadie); f) si el dueño del conflicto quiere hablar con el juez, se enfrentará con un empleado que le dirá oralmente que si quiere hablar con su señoría debe pedirlo por escrito (un escrito que debe ser firmado con tinta negra), g) en los juicios orales la mayor cantidad de prueba ingresa por la lectura de actas escritas; h) los jueces normalmente deciden sobre si determinado encierro puede perjudicar la salud de un ciudadano preso sin conocer ni el lugar del encierro ni al ciudadano preso; y el listado puede seguir.