Eso no quiere decir que una escuela no pueda compartir con su comunidad educativa los resultados; hoy un director puede informar a docentes y padres los resultados de Aprender con la finalidad de compartir logros y desafíos colectivos. Pero aquí se trata de un uso de la información orientado al aprendizaje institucional y a la mejora; y no a fomentar la competencia entre escuelas.