Consultado el presidente de la UIA Miguel Acevedo sobre el nuevo encuentro con el candidato Alberto Fernández mañana a las 11, me dijo: “Es institucional, le vamos a entregar el resultado del trabajo que hemos realizado sobre la realidad de la industria y producción argentina para todos los candidatos. El jueves será Gómez Centurión. El próximo lunes Lavagna y Urtubey”. Le consulté sobre las medidas que está dando a conocer el candidato-presidente Macri destinadas a la producción y el empleo; me dijo “claro que estamos de acuerdo, debieran haber sido antes. El problema que hoy tenemos no es la de incorporar empleados, sino la de sostener los que tenemos”. El presidente de la UIA, quien participó del seminario de Finanzas organizado por Clarín en el Malba, quedó impresionado por las definiciones del presidente del BCRA Sandleris, al proponer para dicha institución un acuerdo político a largo plazo como lo hace Chile y otros países, donde los cambios políticos no ponen en juego la presidencia del Central. Me dijo: “Esto que hace tiempo venimos solicitando es imprescindible que se concrete”.