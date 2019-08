Aunque formalmente no sea así, la elección del 11 de agosto puso a Alberto Fernández en su primer desafío como hombre de estado: lograr que la transición no sea una tragedia. Una de las interpretaciones posibles del episodio del lunes es que parece haber olvidado ese objetivo. Naturalmente, la principal responsabilidad de la endeble situación financiera argentina es del Gobierno y del Fondo Monetario, cuyos programas terminaron con los resultados que están a la vista. No solo eso: del otro lado los gestos no son más racionales ni más constructivos. El Presidente aprovecha cada momento para hacer campaña y polarizar, como si no registrar la gravedad de lo que ocurre. Otra vez, las dos caras de la moneda. O una sola: la clásica conducta de la dirigencia nacional.