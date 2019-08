Es comprensible: si no obtiene una diferencia importante en las primarias –que actúan, en los hechos, como una primera vuelta-, le será muy difícil ganar las elecciones generales. Su piso electoral está muy cercano a su techo. Fuera de su núcleo duro, le cuesta encontrar aguas donde pescar votos prestados. La desesperación no los ha empujado al centro, sino a reforzar la fidelidad de los propios con consignas que agitan fantasmas de un pasado que la mayoría de la sociedad no quiere que regrese.