Fue una fiesta cuando nuestros legisladores aplaudieron de pie al declararse el default ante la asamblea legislativa en el año 2002, también se instaló una épica alrededor de la recuperación de "nuestra línea de bandera" (Aerolíneas) o sobre la expropiación de YPF, donde el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo eufórico: ""No solo no le vamos a pagar nada a Repsol, sino que ellos nos van a tener que pagar 10 mil millones de dólares por daños ambientales".