Los que dudaron de sus intenciones de reelegir eran otros, gente que no lo conoce o que lo conoce mal, con dificultades para leer la personalidad de un Presidente distinto a los tradicionales, pero también transparente si lo observa sin prejuicios: Macri nunca dejó nada a medio hacer y ese sería su sentimiento si no puede acceder a un segundo mandato, algo que no estaba en sus planes.