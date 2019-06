No tendremos una reforma laboral de alcance general y sustancial en los próximos años, esta afirmación se mantiene cualquiera sea el resultado electoral durante el 2019. Algunas reflexiones para acompañar esta afirmación. Más allá de sus diferencias, que las tienen y son muchas, los sindicatos argentinos comparten algunos objetivos básicos, además de mantener el régimen de obras sociales, la representación monopólica de la personería gremial o el laxo control de la autoridad de aplicación, existe una generalizada oposición a la reforma laboral. Por otra parte, todas las ofertas electorales con posibilidades más o menos ciertas de influir en las próximas elecciones comparten, no sin razón, la necesidad de expresar un gobierno de coalición, de consenso. En este contexto no hay gobierno de coalición posible si no se incluye a, por lo menos, una expresión importante del sindicalismo y todas la ofertas electorales parecen tender estos puentes.