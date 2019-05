Asimismo, entablar pequeños diálogos en donde el niño deba responder por sí o por no, o con preguntas de alternativas —si es que aún no cuenta con demasiadas palabras— resulta sustancial. En lugar de preguntar, "¿Qué hiciste hoy en el jardín?", lo cual requiere contar con mucho lenguaje, sería recomendable preguntar, "¿Jugaste en la casita?, para que la respuesta sea "sí" o "no"; y "¿Jugaste con los bloques o con la casita?", para que la respuesta sea una de las dos.