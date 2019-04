Peter Lanzani: "Cuido mucho la plata, ahorro para los momentos no tan fructíferos de mi carrera"

“Vengo haciendo obras de teatro que no requieren dinero invertido ni tampoco pretendo buscar un teatro de tantos miles de espectadores” dice el protagonista de 4X4 en esta charla con Teleshow en la que asegura que la carrera de un actor no termina y que la fama no es necesaria para sentirse realizado. Además los secretos de la película de Mariano Cohn, el interés por la actualidad del país y la falta de tiempo para enamorarse.