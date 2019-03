El verdugo del Ministerio, Matías Kelly, es un hipster cool sin la más mínima trayectoria ni capacitación, que llegó al cargo por su capacidad para lamer las botas y obedecer órdenes de sus superiores. Este CEO sensible es un autodenominado "banquero ético" que responde directamente a Marcos Peña. El señorito cobra sin ruborizarse un sueldo de 170.000 pesos mensuales como Secretario de Economía Social y no usa precisamente el hospital público. A juzgar por los resultados de su gestión, no trabaja ni estudia demasiado, pero su meteórica carrera de trepador no se detiene. Hoy, es algo así como el "planero" VIP a cargo de los principales programas sociales del país. A Kelly le han encargado ocultar el recorte de prestaciones sociales bajo el disfraz de la "capacitación". Para ello, lanzó hace unos meses el Programa "Hacemos Futuro" que es algo así como decir "pensá en el futuro porque en el presente te vamos a arruinar". Tiene como doble objetivo atacar a los movimientos populares y ahorrarle plata a Macri para que Dujovne se la lleve a su jefa, la señora Lagarde.