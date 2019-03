Lo que realmente ha vuelto preocupante el asunto es un hilo conductor que envuelve a casi todos los conspiranoicos, y ese es una exaltación nacionalista estupidizante. Y no creo que haga falta explicar a qué me refiero, pero va por las dudas: el que cree que todos los males de su realidad son por culpa de otros países o de quienes no quieren a su propio país, a quienes identifica rápidamente con todo lo que sea distinto a sí mismo. Impotentes ante las dinámicas del Poder –como todos– no soporta los cambios que ha vivido la sociedad a lo largo de las décadas transcurridas desde sus infancias, tras lo cual culpa de ello a los judíos –cuándo no–, a las corporaciones internacionales o a la masonería. A la masonería actual no a la que conspiró para liberar América.