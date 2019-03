Dicen que en política no hay nada peor que subestimar al enemigo, yo diría que lo mejor sería no volver a hacerlo en este caso. No podemos perder. Tenemos un compromiso generacional, un deber con la historia para demostrar que tenemos memoria. A mis queridas amigas y amigos que se sienten parte de campo nacional y popular, los invito a comprometer a su dirigencia e involucrarse en ese famoso congreso del PJ. No existe movimiento sin gente, no hay partido sin afiliados, no hay herramienta política sin objetivos, no hay sujeta política sin compromiso. Que haya 2019 y sea nuestro.