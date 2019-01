En diciembre, Candela volvió a la casa materna a pasar las fiestas con su familia. Desde agosto que no veía a su hermana: "Yo a mi hermanita la noté rara: 'si vos tenés un novio decímelo, si te pasa algo contame, vos podés contar conmigo, soy tu hermana mayor', le dije. Ella no me quiso decir nada y yo no quise preguntarle nada más. Me volví para Mendoza y a la semana me enteré de que estaba embarazada. Yo me había dado cuenta", expresó.