El control, público y privado, es el objetivo de las sociedades del siglo XXI, porque hay que limitar la inmunidad del poder frente a la gestión pública, el Estado de derecho y social, y los derechos humanos. El marco constitucional y cultural en Iberoamérica se modificó. No solo existen los tres poderes, ahora existen órganos extra poderes, participación ciudadana activa e institucional de ONG; de acceso a la información pública, a las acciones de clases; y Tribunales de Ética Social o Tribunales Sociales de Responsabilidad Política (artículo 3, 4º párrafo, Constitución de Buenos Aires) que la provincia de Buenos Aires no ha instituido. En Argentina se han incluido participaciones ciudadanas directas (artículo 43), como el afectado, el defensor del pueblo y las ONG y la Auditoría General de la Nación (artículo 85). Ese control no es solo formal sino sustancial, pues la Convención de Lucha contra la Corrupción refirma la eficiencia, la eficacia y la publicidad en el gasto de los fondos públicos, siendo un principio y un objetivo operativo (75, inciso 22 de la CN). Tiene rango constitucional.