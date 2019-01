No obstante, no se ha dado ninguna acción concreta recientemente en contra de redes de Hezbollah en Latinoamérica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido sanciones contra personas en otras latitudes del mundo, incluyendo Adham Tabaja, uno de los patrocinadores libaneses clave. Adicionalmente, durante 2018, el Tesoro designó a 31 individuos y entidades, incluyendo 4 el mismo día que el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció sanciones contra Jawad Nasrallah, el hijo de Hassan Nasrallah, uno de los principales líderes de Hezbollah. Pero Estados Unidos no ha establecido sanciones contra individuos vinculados con las operaciones de Hezbollah en Latinoamérica y en particular en el área de la Triple Frontera.