De todos, Osvaldo Bayer fue quien más me marcó. Sentado a mi izquierda compartimos un snack y conseguí que Oesterheld, que no comía el suyo, nos lo regalara. Cuando pasó la azafata, Bayer pidió un Campari. Y me animó. A mis 40 años nunca lo había probado. Me insistió. Y yo, que sentía que era uno de los mejores momentos profesionales de mi vida, lo probé. "¿Te gustó?", me preguntó. Le mentí, lo sentí excesivamente amargo pero me callé. Confieso que tardé un par de años en volverlo a probar, saborearlo mejor y que me empezara a gustar.