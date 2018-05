Al respecto, una serie de organizaciones que integran el cuerpo colegiado —Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Vecinos de la Boca— destacan en el documento: "A 9 años del fallo de la Corte, una política de Estado todavía ausente", que, de acuerdo con los informes de la auditoría interna de Acumar, el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales. De igual modo se pronunciaron críticamente respecto de las relocalizaciones, donde solo el 35% de lo proyectado ha sido reubicado, y aun así no exento de problemas y dificultades. Sobre la cobertura de agua y cloacas todavía resta alcanzar la mitad de la población que vive en la cuenca; en salud, no ha logrado identificarse de manera específica la población en riesgo, ni se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación. En cuanto al control de actividades industriales, destacan que Acumar no interviene en materia de emisiones gaseosas, residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, ni en la evaluación de impacto, ni en la habilitación de industrias de elevada complejidad ambiental. Tampoco en la resolución de problemas derivados de la localización de las industrias, ni en la planificación de los nuevos parques industriales.