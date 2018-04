El episodio permite varias consideraciones. La elemental es que el Central no debió preocuparse por una alteración del tipo de cambio, cuando era evidente que se trataba de una cuestión circunstancial, que además acercaba el valor del dólar a un nivel más realista. Sin embargo, el miedo a la presión sobre los precios que hubiera podido generar la suba hizo que se produjera una sobrerreacción. Lo que, de paso, redondeó el negocio del carry trade, que pudo salir de sus posiciones en pesos y volver al dólar cumpliendo dos objetivos no menores: no pagar el absurdo impuesto y simultáneamente recomprar las divisas a un precio de ocasión. Ciertamente Federico Sturzenegger no debe sentirse satisfecho con el resultado, y menos con comentarios como éste.