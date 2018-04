Tanto en 2015 como en 2017, como ahora, como en 2019, como en todo el tiempo por venir, todo ajuste de un gasto corrupto, multipartidario, bárbaro, con una adictodependencia cultivada y fomentada, implica una reacción social, justa o no, fogoneada o no, violenta o no, legítima o no, además de que implica enormes desafíos técnicos, intelectuales, legales, políticos y de gerenciamiento, también desgastantes, y probablemente poco rentables para la carrera de los gobernantes. La tentación natural es evitarlo. La seriedad y la experiencia indican que hay que contener y afrontar esas reacciones, con la persuasión, la docencia, el orden social legal y el apoyo mayoritario de la sociedad, fijando plazos y resultados, y exhibiéndolos. No postergar las decisiones.