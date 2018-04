Quienes estamos a favor de la despenalización del aborto no somos asesinos. "Estamos a favor de la vida", repiten quienes argumentan en contra. Todos estamos a favor de la vida. Lo que se discute por estos días en el Congreso no es aborto, sí, aborto, no. El aborto sucede todos los días, hace décadas. Lo que estamos discutiendo es si vamos a permitir que esto siga ocurriendo en la clandestinidad, en condiciones insalubres.