Al no poder parar la emisión porque el gasto no baja, y al no poder absorber del todo la cantidad necesaria de circulante por el miedo a la recesión, cualquier suba del dólar se traslada a los precios, lo que no pasaría si no se emitiese y se repartiese crédito (Esto también ha sido demostrado y probado infinidad de veces). Pero lo máximo que se escucha pedir es que haya un dólar más alto, una especie de ruego. Nunca se pide un dólar libre, la verdadera respuesta.