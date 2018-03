En primer término, el proyecto de ley de extinción de dominio para los bienes de origen ilícito. Esta demanda se volvió necesaria a partir del escándalo que supone el promedio de duración de una causa por corrupción: 14 años. La mera posibilidad de abrir un atajo, mediante una acción autónoma, tramitada en fuero civil, no atada a la finalización de un proceso penal y de tipo sumaria, genera terror entre los señores feudales y sus cortesanos, pero también entre políticos, empresarios y sindicalistas corruptos del centro rico del país. El hecho es que no son pocas las propiedades inmuebles, desde carísimas hectáreas de campo, hasta departamentos en Puerto Madero y Barrio Norte, cuyo origen de los fondos para adquirirlos no puede ser justificado por quienes figuran como sus titulares registrales.