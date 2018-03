Se trata de actos de proteccionismo populista que aumentará la ineficiencia y no producirá un incremento de los puestos de trabajo, que hoy crecen por otras causas. Basta comprender que las empresas relevantes como fuentes de empleo en la industria del acero norteamericana no son las que producen acero y aluminio, sino las que elaboran bienes basados en acero o aluminio. Los precios de esos productos subirán, sus ventas bajarán. El empleo no vendrá. La reacción visceral a la baja de Wall Street el jueves, dure o no, muestra que hay sectores que temen eso, aunque a los republicanos las medidas les parezcan adecuadas y beneficiosas, y estén hartos de "regalar sus puestos de trabajo" y otras precariedades intelectuales. Sin contar con que no es hoy la industria la generadora de trabajo.