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Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 9 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 5,51 reales brasileños, experimentando una variación positiva del 0,11% respecto al precio de cierre anterior de 5,51. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,38%, mientras que en términos interanuales su variación se mantiene con un leve incremento del 0,06%.

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El dólar a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, evidenciando un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al real. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,34%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,95%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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