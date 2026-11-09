Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de noviembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,11%. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,66%, mientras que en el análisis interanual se observa una subida del 1,69%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que refleja una pérdida de valor frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio dólar a dólar canadiense se sitúa en 5,37%, superando la volatilidad de referencia del 4,03%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.