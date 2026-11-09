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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 9 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó una leve caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0% respecto al cierre anterior. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una subida del 3,22%, aunque su evolución interanual muestra un leve descenso del -0,31%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa, consolidándose en esta dirección por un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 18,64%, inferior a la volatilidad de referencia de 21,15%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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