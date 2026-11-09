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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En el inicio de la jornada, el euro cotiza a 1,58 dólares canadienses, lo que representa un aumento del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 1,57 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, los euros han mostrado un avance del 0,67%, aunque en el contexto interanual, sufren una disminución del -2,25%.

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El euro se ha fortalecido frente al dólar canadiense en los últimos días, marcando una tendencia positiva en su primer día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,06%, inferior a la volatilidad de referencia de 4,08%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.

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