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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,18 reales brasileños, lo que representa un aumento del 0,77% en comparación con el precio de cierre anterior de 6,13 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,59%, aunque en términos interanuales presenta una disminución del -0,81%.

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El euro se ha apreciado frente al real brasileño en los últimos días, marcando una tendencia positiva tras un día consecutivo de aumento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 9,85%, por debajo de la volatilidad de referencia del 13,63%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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