Las últimas previsiones para Encarnación: temperatura, lluvias y viento

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

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El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

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Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual genera cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Encarnación este sábado 24 de octubre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

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Para este sábado 24 de octubre, se prevé que en Encarnación habrá un 89% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22.9 centígrados y una mínima de 14.9°. La nubosidad será del 88% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)</figcaption></div<h2 class="header">Así es el clima en Encarnación</h2><p class="paragraph"><strong>Encarnación</strong>, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiene tendencia a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.</p><p class="paragraph">En Encarnación, <strong>el verano tiende a resultar hasta bochornoso</strong>, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.</p><p class="paragraph">Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta región son sus <strong>constantes precipitaciones</strong> a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad <strong>es común que también se presenten neblinas</strong>, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.</p><p class="paragraph">Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 <strong>cayó una nevada por primera vez</strong> en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta surgida en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.</p><h2 class="header">La mejor época para recorrer Paraguay</h2>