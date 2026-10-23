Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se valorizó a 8,56 quetzales, marcando un incremento del 2,88% respecto al precio previo de 8,32 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,04, aunque su variación interanual muestra una baja del -1,92%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco durante los últimos tres días. La volatilidad actual del 31,85% supera significativamente la volatilidad de referencia del 20,62%, indicando un período de inestabilidad en el tipo de cambio.