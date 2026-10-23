Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, marcando una variación del 3,15% respecto al precio de cierre de 7,41 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,49%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,12%, lo que indica un período de inestabilidad para este par de monedas.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve descenso del -0,05%, mientras que en el contexto interanual, ha registrado un avance del 1,95%.