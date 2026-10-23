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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,57 dólares canadienses en promedio, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación del -0,17%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,66%, mientras que en el análisis interanual, su valor ha caído un 2,5%.

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La cotización del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un debilitamiento de la divisa europea en este par. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,04%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,02%, indicando una ligera inestabilidad en el mercado.

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