Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación porcentual a la baja del -0,05%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,84%, mientras que en términos interanuales su evolución muestra un avance del 1,99%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos ocho días, reflejando una presión hacia la depreciación del dólar canadiense. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 1,87%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,98%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.