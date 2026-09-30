Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de septiembre

Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,68 quetzales, lo que representa un aumento del 3,06% respecto al precio de cierre anterior de 8,42 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 3,05%, a pesar de una correspondiente bajada del -1,54% en su valor interanual.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro respecto al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. Actualmente, la volatilidad del 34,98% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,21%, indicando un período de inestabilidad significativa en el mercado.