Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 30 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del dólar estadounidense se establece en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,18% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,25%, mientras que en el análisis interanual se observa un incremento del 1,98%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en el último día, consolidándose con un incremento dinámico. La volatilidad actual se sitúa en un 33,93%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,58%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.