Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 1,42 dólares canadienses, manteniendo el precio anterior con una leve variación a la baja del -0,05% respecto a la sesión previa de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,34%, acumulando una variación interanual del 2,83%.

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La tendencia del tipo de cambio del dólar canadiense frente al dólar estadounidense se ha vuelto negativa en el último día, reflejando una presión reciente en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 2,16%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,94%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado cambiario.