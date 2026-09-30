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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo en promedio el mismo precio que la sesión previa, con una ligera variación al alza del 0,07% con respecto al cierre anterior de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,11%, aunque en términos interanuales muestra una baja del 0,16%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, consolidando su valor en el mercado. La volatilidad actual se sitúa en 2,55%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que sugiere un ambiente de estabilidad en el tipo de cambio.

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