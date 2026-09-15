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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, con una ligera variación al alza del 0,13% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una subida del 0,83%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -1,26%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,52%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia de 3,97%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este par de divisas.

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