Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de septiembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,22% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,38 dólares canadienses. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,24%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -1,69%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos tres días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en el 2,71%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.