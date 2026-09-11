Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el cierre anterior, con una variación porcentual del 0,21% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,23%, aunque en términos interanuales presenta un descenso del -0,84%.

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El euro a dólar canadiense ha mantenido una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un incremento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,45%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 4,15%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.