Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 11 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 13,9 bolivianos, evidenciando una disminución del 1,87% respecto al precio anterior de 14,16 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 3,48%, aunque su evolución interanual muestra un sólido avance del 76,74%.

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En los últimos días, el euro ha mostrado una tendencia negativa frente al boliviano, con un descenso sostenido que se ha extendido por un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,06%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 40,78%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

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El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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