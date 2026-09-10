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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,93 reales brasileños, lo que representa una variación de 0,38% respecto al precio de 5,91 en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,02, aunque en el contexto interanual, presenta una bajada del -3,71%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando su nivel más alto en una jornada. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 7,09%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,41%, lo que indica un entorno más estable en el mercado cambiario.

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