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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de septiembre

El dólar ha registrado un leve avance en comparación con la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el precio de cierre anterior y registrando una variación positiva del 0,11% frente a la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,04%, aunque su variación interanual muestra una baja del -1,79%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día, tras una serie de fluctuaciones notables. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,59%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado.

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