Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de septiembre

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 8,88 quetzales, presentando una variación del 2,44% respecto al precio de cierre anterior de 8,67 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado una subida del 2,79%, aunque en el análisis interanual se observa una ligera caída del -0,04%.

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El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance consecutivo. La volatilidad actual del 24,14% supera significativamente la volatilidad de referencia del 19,94%, indicando un período de inestabilidad en el mercado.