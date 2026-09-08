Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, aunque con una variación negativa del -0,23% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,46%, mientras que en el último año ha experimentado una disminución del -1,49%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose en esa dirección durante tres días consecutivos. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,79%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado.