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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro (EUR) se cotiza a 1,6 dólares canadienses, reflejando una ligera caída del -0,22% respecto al precio previo de 1,61 dólares canadienses, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso de -0,14%, mientras que en el ámbito interanual, su valor se ha reducido en un 1,11%.

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El tipo de cambio entre el euro y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. Con una volatilidad actual del 3,06%, que se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,15%, el mercado se presenta con cierta estabilidad.

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